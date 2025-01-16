В Госдуме предложили меры для защиты детей-геймеров от мошенников

В Госдуме предложили способы защиты детей от мошенников, которые используют их для кражи денег.

Так, в октябре 2024 года 8-летняя девочка из Перми перевела мошенникам 180 тысяч рублей через смартфон матери, чтобы получить внутриигровую валюту в Roblox. Этот случай стал одним из многих, что подчеркивает необходимость повышения цифровой грамотности среди детей и взрослых.

Депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что мошенники часто используют эмоциональную привязанность детей к играм для своих корыстных целей. Он предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к финансовым операциям на устройствах и призывает родителей устанавливать пароли на банковских приложениях и следить за уведомлениями о транзакциях.

Немкин также советует родителям объяснять детям, что нельзя делиться личной информацией с незнакомцами в интернете и использовать инструменты контроля для ограничения доступа к опасным сайтам. Важно обсуждать онлайн-угрозы с детьми и моделировать ситуации, чтобы они знали, как правильно реагировать.

Кроме того, депутат считает, что государство должно усилить меры против мошенников и предложил ввести возрастной ценз на внутриигровые покупки.

В России обсуждается закон, который обяжет игровые платформы и разработчиков согласовывать покупки, сделанные детьми, с их родителями или опекунами.