В Госдуме не ожидают скорой блокировки WhatsApp в России

Депутаты Госдумы не уверены, что мессенджер WhatsApp будет заблокирован в России в ближайшее время, несмотря на ряд сообщений о возможном развитии событии.

По словам депутата Антона Горелкина, есть вероятность, что WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена и признана в РФ экстремистской) может начать диалог с Роскомнадзором, чтобы остаться на российском рынке. Если этого не произойдет, мессенджер скорее столкнется с новыми штрафами, чем с блокировкой.

Недавно в СМИ появилась информация о возможной блокировке WhatsApp после того, как мессенджер был включен в реестр организаторов распространения информации.

Однако депутаты отмечают, что это не означает немедленной блокировки, ведь WhatsApp мог быть запрещен давно, но этого не произошло.

Включение в реестр подразумевает, что мессенджер должен хранить данные пользователей на территории России и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

В прошлом WhatsApp получал штрафы за отказ выполнять эти требования, но в 2023 году он добавил функцию «Каналы» и не стал разворачивать ее в России, что помогло избежать блокировки.

Горелкин подчеркивает, что, учитывая популярность WhatsApp в стране, маловероятно, что его быстро заблокируют. Он предполагает, что мессенджер может попытаться договориться с властями, чтобы остаться в России.