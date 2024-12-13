В Google сообщили о самых популярных запросах пользователей за 2024 год

Компания Google подвела итоги 2024 года, опубликовав список самых популярных запросов пользователей, разбитый на тематические категории.

Среди трендовых запросов выделились «Кубок Америки по футболу» и президентские выборы в США. Из знаменитостей пользователи чаще всего искали информацию о Дональде Трампе, P. Diddy, стендап-комике Кэтте Уильямсе и покойном британском певце Лиаме Пейне.

В категории «Еда и рецепты» неожиданным лидером стал «Олимпийский шоколадный маффин», который приобрёл популярность после того, как норвежский пловец Хенрик Кристиансен поделился своим увлечением сладкой выпечкой.

В области развлечений пользователи делали множество запросов о различных фильмах и шоу. Google также выделила популярные тенденции в сервисах Circle to Search, Lens и Maps, которые чаще всего использовались для перевода текста, покупок и идентификации объектов.

В Google Maps пользователи искали информацию о стадионе «Арена ди Верона» в Италии, Британском музее в Лондоне и «Сфере» в Лас-Вегасе. Более подробную статистику можно найти на официальном сайте Google.