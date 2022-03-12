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В компании Google уверены, что планшеты смогут вытеснить ноутбуки с рынка

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Несколько лет назад планшеты были никому не нужны, их активно использовали в бизнесе, но там преобладали топовые версии с подключаемыми клавиатурами. После начала карантина спрос на планшеты снова стал расти, их переосмыслили и теперь в компании Google ситают, что планшетные компьютеры в итоге вытеснят с рынка ноутбуки.

Такое мнение высказал руководитель отдела разработки планшетов под управлением Android.

По словам представителя, высокая производительность и низкая цена будет способствовать постепенному переходу пользователей с ноутбуков на планшеты.

В Google еще уверены, что спрос на портативные устройства еще вырастет после массового распространения Android 12L.

Эта версия оптимизирована для работы на смартфонах с гибкими дисплеями. Напомним, Google должна скоро представить раскладной Pixel.

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