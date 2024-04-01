В Google рассказали почему будут 7 лет выпускать обновления для смартфонов серии Pixel

В недавнем подкасте вице-президент Google по устройствам и программному обеспечению Сеанг Чау поделился деталями длительного обновления смартфонов серии Pixel.

Напомним американская компания теперь обещает в течение семи лет выпускать обновления для своих смартфонов. Теперь стало известно, как будут обновляться «эталонные» смартфоны.

Сеанг Чау подчеркнул, что для выполнения этой задачи требуется огромное сотрудничество. Партнеры, такие как поставщики чипов, команда Android и даже операторы связи, должны быть вовлечены на раннем этапе для обеспечения последовательного тестирования и бесперебойных обновлений.

Использование Google собственного чипа Tensor в разных поколениях устройств упрощает процесс, так как обновления оптимизированы в первую очередь для этого единственного компонента.

Кроме того, переход к круглогодичным бета-программам и квартальным платформенным выпускам (QPR) также играет большую роль. Теперь Google получает более обширную обратную связь по обновлениям до того, как они станут доступны широкой публике. Это означает, что функции, ранее предназначенные только для крупных выпусков Android, теперь могут быть внедрены в более мелкие и частые обновления.

Google не просто выбрал случайное число. Компания тщательно проанализировала, как долго люди используют свои телефоны Pixel, включая вторичный рынок и передачу устройств по наследству. Было обнаружено, что старые устройства активно используются даже спустя семи лет.

При этом было отмечено что не все устаревшие модели смартфонов получат самые передовые возможности программного обеспечения, в первую очередь будут отталкиваться от аппаратной части устройства, что бы не сильно нагружать аппаратную часть.