В Google помогут абонентам меньше платить за коммунальные услуги

Компания Google запустила проект Renew Home, который направлен на улучшение энергоэффективности. В рамках этого проекта будут объединены уже существующие проекты OhmConnect и Nest Renew, создавая универсальное решение для оптимизации энергопотребления.

Nest Renew изначально был сервисом для термостатов Nest, который использовал данные энергетических компаний для предоставления пользователям информации о источниках производства электроэнергии и ее стоимости.

OhmConnect, в свою очередь, расширяет оптимизацию энергосети на основе данных, не ограничиваясь только термостатами.

Целью проекта Renew Home является создание универсального решения, которое поможет людям оптимизировать свое энергопотребление.

Это может включать изменение поведения, управление энергией и использование энергоэффективных устройств. Предполагается, что платформа Renew Home будет использовать данные о потреблении энергии и предоставлять рекомендации по оптимизации потребления, а также информацию об источниках энергии и их стоимости.

Проект Renew Home является еще одной инициативой Google в области устойчивости и энергоэффективности. Компания стремится помочь пользователям сократить свой углеродный след и снизить расходы на энергию, предоставляя им инструменты и информацию для принятия энергоэффективных решений.