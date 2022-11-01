В Google Play Store обнаружены пять загрузчиков банковских Android-троянов

Аналитики ThreatFabric обнаружили в Google Play пять вредоносных приложений-дропперов, загруженных более 130 000 раз и распространяющих банковские трояны. Об этом сообщает портал Anti-Malware со ссылкой на исследование ThreatsFablic.

Исследователи отмечают, что дропперы продолжают эволюцию вредоносов, проникающих в официальный магазин. Эта эволюция включает в себя следование недавно введенным политикам и маскировку под файловые менеджеры, а также преодоление ограничений путем боковой загрузки вредоносного полезного нагрузок через браузер.

«Обнаруженные дропперы продолжают непрерывную эволюциию вредоносних приложений, проникающим в официльный магазин. Данная эволюция заключается в следование новым введенными политикам, маскировке под файловыми менеджерами, и преодолению ограничений путём боковой загрузки вредоносные полезных нагрузок по браузеру», — говорится в сообщении.