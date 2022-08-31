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В Google Play разрешили использовать сторонние способы оплаты покупок в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 137 Опубликовано

Google в России ввела новые правила оплаты за приложения в Google Play.

На официальной странице компании было опубликовано сообщение, в котором указано, что разработчики в РФ могут использовать сторонние платежные системы, и это позволяет пользователям приобретать платные программы без использования внутренней платежной системы Google.

«Начиная со 2 августа 2022 года, положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платежной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России в данный период времени» — написали на странице справки.

Напомним, что с середины марта Google запретила покупать платные приложения в магазине приложений, при этом бесплатные программы остались доступны. Такое решение в Google приняли после введения санкций против РФ.

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