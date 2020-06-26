В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами26.06.2020 15:24
Об опасных приложениях, которые есть в магазине приложений Google Play, рассказали специалисты компании Avast.
В общей сложности в Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами. Такие приложения на устройстве могут скрывать значки и отображать навязчивую рекламу.
Более того, навязчивая реклама продолжает отображаться даже тогда, когда пользователь удалит само приложение или игру.
В основном трояны содержатся в играх и приложениях, которые имеют низкий рейтинг.
По предварительным подсчетам, такие программы были загружены порядка 15 млн раз.
Как рассказали в Avast, они сообщили в компанию об этом, но пока все программы остаются в магазине.
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