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В Google Play найдено отдельное приложение Copilot для Android от Microsoft

Автор На чтение 2 мин Просмотров 81 Опубликовано

Американская корпорация Microsoft выпустила приложение Copilot на базе искусственного интеллекта для операционной системы Android.

Новое приложение представлено бесплатно в магазине Google Play, однако оно доступно не для всех устройств. В отличие от других приложений Microsoft, Copilot позволяет работать с искусственным интеллектом без использования поисковой системы Bing.

Приложение Microsoft Copilot для Android имеет схожую функциональность с приложением Chat GPT. С помощью нейросети можно генерировать изображения и тексты. Кроме того, при использовании приложения пользователи получают бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4, в то время как при использовании Chat GPT это требует дополнительной оплаты.

Copilot также предназначен для помощи в составлении писем, создании шаблонов документов и презентаций, сжатии длинных текстов и многоязычного перевода.

Описание приложения указывает, что передовые технологии искусственного интеллекта позволяют получать быстрые, сложные и точные ответы, а также создавать захватывающие визуальные эффекты на основе текста.

На данный момент Copilot для iOS не доступен. Ранее в этом году Microsoft внедрила технологию искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing, добавив интерфейс, аналогичный Chat GPT, в результаты поиска.

В сентябре она была интегрирована в Windows 11, а в декабре получила функцию генерации музыки и текстов песен. Пользователи могут задавать свои запросы в чат-боте, например, «создать поп-песню о приключениях с семьей», после чего программа предлагает вариант композиции с текстом, мелодией и даже голосами исполнителей.

Источник: РБК. 

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