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В Google Chrome скоро перестанут работать блокировщики рекламы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Google анонсировал отключение Manifest V2, из-за чего могут перестать работать ряд блокировщиков рекламы.

Компания намерена прекратить поддержку старой версии Manifest с июня 2024 года. Это негативно скажется на функционировании популярных расширений, в том числе uBlock Origin.

После обновления они не будут доступны для установки из Chrome Store. Процесс отключения V2 анонсируется как постепенный.

Google изучит отзывы и поможет пользователям осознать изменения. Компания призывает разработчиков обновить продукты к указанному сроку.

Ранее компания заявляла, что Manifest V3 улучшит конфиденциальность благодаря новой политике. Однако сейчас шаг Google вызвал неоднозначную реакцию из-за угрозы функционированию многих популярных расширений.

В целом компания стремится усовершенствовать защиту данных, но при этом должна учитывать интересы пользователей.

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