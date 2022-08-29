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В Google Chrome не будут работать расширения для блокировки рекламы с 2023 года

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Популярный в мире Google Chrome в январе следующего года получит обновление, которое заблокирует работу расширений для блокировки рекламы.
По графику, в январе 2023 года будет добавлено обновление, в котором будет расширение Manifest Version 3.

Сейчас все блокировки рекламы работают на второй версии Manifest Version 3, а значит они прекратят свое функционирование в Google Chrome.

Разработчики уже начали готовить новые версии блокировщиков рекламы, а компании, выпустившие альтернативные браузеры, в дальнейшем будут поддерживать вторую версию Manifest, что позволит пользователей переманить с Google Chrome на свое программное обеспечение.

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