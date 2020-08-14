В голосовой связи LTE нашли опасную уязвимость

Обнаруженная исследователями уязвимость позволяет прослушивать голосовые звонки, совершаемые через связь четвертого поколения.

Серьезная брешь была обнаружена в стандарте VoLTE, который в LTE обеспечивает голосовую связь.

Уязвимость была найдена специалистами из Института Хорста Гертца (HGI).

При исследовании 80% вышек сотовой связи, выяснилось, что злоумышленник мог получить особый ключ шифрования сразу после разговора между двумя абонентами.

Для этого хакеру нужно было всего лишь совершить звонок сразу после разговора двух абонентов.

Такой метод работает только, если абоненты находятся в зоне одной вышки.

Исследование показало, чем дольше злоумышленник разговаривает с жертвой, тем больше содержимого предыдущего разговора он может расшифровать, использовав временный ключ шифрования между абонентами.