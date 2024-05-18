В Голландии сделали и опустили на воду первую в мире водородную суперъяхту

В Амстердаме на верфи Feadship спущена на воду роскошная суперяхта, известная как Проект 821, которая служит испытательным полигоном для водородных технологий. Это самая большая моторная яхта, когда-либо построенная в Нидерландах.

Водород является перспективным игроком в области альтернативных источников энергии, но для его широкого применения необходимо продемонстрировать его преимущества и преодолеть недостатки. Проект 821 призван довести водородные технологии на суперяхтах до нового уровня. Участие в проекте представляет большой вызов, так как на данный момент не существует правил хранения водорода или систем топливных элементов для таких судов.

Для реализации Проекта 821 компания Feadship сотрудничает с брокерами суперяхт Edmiston и Lloyd’s Register. Они разрабатывают масштабируемые технологии и протоколы, а также устанавливают правила для судов длиной более 100 метров.

Водородные топливные элементы уже существуют и были использованы в космических миссиях «Аполлон», однако в морской отрасли они пока не получили широкого применения. Проект 821 стал примером преодоления некоторых препятствий. Работа с водородом на таком крупном судне представляет некоторые сложности.

Хотя водород является эффективным источником энергии, его плотность составляет только десятую часть плотности дизельного топлива, и его необходимо хранить под высоким давлением и очень низкой температурой.

Для Проекта 821 судно должно перевозить более четырех тонн водорода, чтобы запускать 16 топливных элементов через специальные распределительные щиты. Кроме того, судно должно быть способно использовать биодизель в случаях, когда водород недоступен.

Водород не может обеспечить всю необходимую мощность судну, но может использоваться для некоторых операций, например, при входе и выходе из гавани или при прохождении через экологически чувствительные районы. Он также может использоваться для обеспечения энергией систем отопления и кондиционирования воздуха на яхте.

Проект 821 является значимым достижением в разработке экологически чистых технологий и создании правил безопасности для нового типа энергетического решения. Компания Feadship гордится своим вкладом в развитие данной области и делает эти технологии доступными для всех.