В ГИБДД рассказали, как дорожные камеры работают на высоких скоростях

Представитель ГИБДД решил развенчать распространенные заблуждения о работе дорожных камер и их влиянии на видимость автомобилей. Водители, не всегда соблюдающие правила дорожного движения, всегда ищут способы избежать штрафов, и для этого они часто пытаются найти недостатки в работе дорожных камер.

Один из распространенных мифов состоит в том, что камеры не могут зафиксировать нарушение, если автомобиль движется с очень высокой скоростью. Это объясняется предположением, что устройство не способно сделать четкое фото, на котором виден номерной знак автомобиля. Представитель ГИБДД опровергает это утверждение.

Информацию о расположении камер можно узнать из различных навигационных приложений. Тем не менее, не все водители до сих пор полностью понимают, как работают дорожные комплексы.

В ГИБДД не отрицают существование предельной скорости. Этот параметр фактически установлен в технических требованиях к системам видеофиксации. По данным ГИБДД, камера не сможет распознать номерные знаки, если автомобиль движется со скоростью 350 км/ч. На самом деле обычные легковые автомобили, которые ездят по общественным дорогам, не могут достичь такой скорости.

Существует мнение, что камеры не выдают штрафы в ночное время. Такое утверждение было актуально только для устаревших фото- и видеокомплексов. Современные устройства оснащены инфракрасными прожекторами, что позволяет им «видеть» нарушения как днем, так и ночью.

Еще один распространенный миф связан с «вафельной разметкой». Водители верят, что если автомобиль остановился на желтых клетках разметки после запрещающего сигнала светофора, то им грозит штраф в размере 1 тысячи рублей.

Однако штрафуют только тех, кто останавливается на разметке при красном свете и создает помехи для других транспортных средств.

Многие водители до сих пор считают, что грязные номера помогут им избежать штрафов. Современные камеры используют искусственный интеллект и могут восстановить недостающую часть номера, сравнивая его с базой данных.

Также автолюбители уверены, что камеры видят дорожную разметку в любых условиях, даже если она стерта или скрыта погодными условиями. Сотрудник ГИБДД объяснил, что это не так, и в настоящее время водители не штрафуются за отсутствие физической разметки.

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