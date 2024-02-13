В GeekBench засветился Vivo V30 Pro на базе Dimensity 8200 с Android 14

Vivo V30 Pro уже скоро будет запущен на рынок, на что указывает появление смартфона в различных сертификационных базах.

Недавно Vivo V30 Pro на базе Dimensity 8200 с Android 14 засветился в бенчмарке GeekBench, а ранее аппарат прошел сертификацию Bluetooth SIG и GSMA IMEI.

Оказывается, vivo V30 Pro будет являться улучшенной версией модели vivo V29 Pro, а не предполагаемой vivo S18 Pro.

Судя по спецификациям, vivo V30 Pro будет оснащен процессором Mediatek Dimensity 8200 и иметь варианты с 8/12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ постоянной памяти. У

стройство будет обладать 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой HDR10+.

Камера vivo V30 Pro будет иметь тройной модуль с разрешением 50 Мп + 50 Мп + 12 Мп, включающий в себя объективы Sony IMX920, Samsung JN1 и телекамеру с 2-кратным зумом.

Фронтальная камера также будет иметь разрешение 50 Мп. Батарея устройства будет емкостью 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.

GeekBench показал, что vivo V30 Pro получил 1045 и 3637 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. В AnTuTu чипсет Dimensity 8200 набрал около 890 000 баллов, что помещает его на уровень с Qualcomm Snapdragon 888, который ранее был флагманским.

Также известно, что размеры корпуса vivo V30 Pro составят 164,4 x 75,1 x 7,5 мм, а вес — 188 грамм. Устройство будет иметь влагозащиту по стандарту IP54, оперативную память стандарта LPDDR5X и хранилище UFS 3.1.

Несмотря на то, что дата выхода и стоимость vivo V30 Pro пока неизвестны, ожидается, что цена на новинку будет начинаться от 500 долларов за базовую конфигурацию.