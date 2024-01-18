Китайская компания активно готовится к презентации новых смартфонов продолжая их сертификацию.

Полноценный дебют новых устройств состоится 29 января, а пока Realme 12 Pro+ появился в базе данных Geekbench. В Geekbench раскрыли ключевые характеристики грядущего смартфона Realme 12 Pro + .

Так, в Geekbench Realme 12 Pro+ имеет модельный номер RMX3840 и указана материнская плата с кодовым названием Parrot.

Набор микросхем включает четыре ядра с тактовой частотой 1,96 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой 2,40 ГГц, что указывает на процессор Snapdragon 7s Gen 2.

В базе данных также указано 12 ГБ встроенной оперативной памяти, хотя при запуске могут быть доступны и другие конфигурации оперативной памяти и хранилища. По программному обеспечению предстоящая модель будет работать на ОС Android 14.

Realme 12 Pro+ набрал 1025 баллов в одноядерном тесте и 2915 баллов в многоядерном тесте Geekbench.

Согласно ранее опубликованным тизерам, Realme 12 Pro+ будет оснащен 64-мегапиксельной камерой-перископом OV64B с 3-кратным оптическим, 6-кратным без потерь и 120-кратным цифровым зумом, а также будет поддерживать super OIS.

Также подтверждено, что предстоящее устройство, вместе с моделью Pro, будет иметь круглый модуль камеры и кожаную заднюю панель, выполненную в синем цвете.

По данным сертификации TUV, Realme 12 Pro+ будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Устройство также, согласно утечке данных, будет иметь изогнутый дисплей.