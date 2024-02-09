В Geekbench протестировали процессор Tensor G4, он хуже Tensor G3

Информация, просачивающаяся в утечках и слухах о предстоящем чипе Tensor G4 от Google, говорит о том, что он может не представлять существенного улучшения по сравнению с Tensor G3.

Хотя нет надежных доказательств, чтобы подтвердить эту догадку, но недавно на Geekbench провели тестирование нового чипсета от Google, предполагается что тестировался процессор Tensor G4.

Geekbench новый процессор был промаркирован под кодовым названием «Google Tokay». Неизвестно, для какого именно смартфона предназначен «Tokay»; возможно, это Pixel 9, 9 Pro или раскладного Pixel Fold 2.

В тестах указано, что чип, имеет одно ядро Cortex-X4/X5 с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра Cortex-A7xx с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A5xx с тактовой частотой 1,95 ГГц.

Всего получается восемь ядер процессора, что на одно ядро меньше, чем у Tensor G3. Поэтому нет уверенности, что этот чип является действительно Tensor G4. Процессор был оснащен графическим ядром Arm Mali G715, а тестируемый смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти.

Производительность загадочного процессора также уступает Tensor G3. Последний легко достигает показателей Geekbench 1268 и 3510, тогда как новый чип может достичь только 1082/1024 в однопоточных тестах и 3121/2788 в многопоточных тестах.

Источник: gizmochina