В GeekBench протестировали процессор A17 Bionic для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Новые смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут иметь процессор A17 Bionic, и недавно стало известно, насколько аппараты окажутся мощнее предшественников. На YouTube-канала Max Tech автор рассказал о результат тестов процессора, который выпускается по 3-нм техпроцессу.

Оказалось, что производительность iPhone 15 Pro с новым процессором выросла на 60% в однопоточном тесте и на 40% в многопоточном.

В частности, в одноядерном тесте показатель составил 3986 баллов, а в многоядерном — 8841 балл.