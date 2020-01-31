В Geekbench появился смартфон Realme 6 с чипом Helio P90

Компания Realme готовит новый смартфон, который официально может дебютировать в феврале.

Новинка имеет кодовое обозначение RMX2027, а на рынок она выйдет как Realme 6. Этот смартфон уже появился в базе Geekbench, которая раскрыла некоторые характеристики.

В бенчмарке протестировали устройство с процессором Helio P90 и 4 ГБ оперативной памяти.

Работает модель под управлением операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой.

По результатам тестов в многопоточном режиме аппарат заработал 1 253 балла, а в одноядерном режиме результат составил 347 баллов.