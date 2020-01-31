В Geekbench появился смартфон Realme 6 с чипом Helio P90

В Geekbench появился смартфон Realme 6 с чипом Helio P9031.01.2020 22:05
Компания Realme готовит новый смартфон, который официально может дебютировать в феврале.
Новинка имеет кодовое обозначение RMX2027, а на рынок она выйдет как Realme 6. Этот смартфон уже появился в базе Geekbench, которая раскрыла некоторые характеристики.
В бенчмарке протестировали устройство с процессором Helio P90 и 4 ГБ оперативной памяти.
Работает модель под управлением операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой.
По результатам тестов в многопоточном режиме аппарат заработал 1 253 балла, а в одноядерном режиме результат составил 347 баллов.
Просмотры:Метки: Realme, Realme 6