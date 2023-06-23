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В гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro обнаружили «гостевой режим»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Благодаря первому SDK для visionOS для гарнитуры смешанной реальности для Vision Pro стали появляться новые подробности про устройство.

Напомним, продажи первой гарнитуры от компании Apple начнутся только в 2024 году, до этого времени разработчики уже смогут выпустить приложение, для чего уже есть первый SDK.

В инструменте для создания приложений под гарнитуру был обнаружен ранее незаявленный режим, он называется «гостевой». При его активации и настройки защиты, владелец Apple Vision Pro может без опасения за личные данные передавать шлем свои друзьям.

Защиту информации в шлеме смешанной реальности будет обеспечивать Optic ID, который считывает радужку оболочки глаз.

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