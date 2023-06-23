В гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro обнаружили «гостевой режим»

Благодаря первому SDK для visionOS для гарнитуры смешанной реальности для Vision Pro стали появляться новые подробности про устройство.

Напомним, продажи первой гарнитуры от компании Apple начнутся только в 2024 году, до этого времени разработчики уже смогут выпустить приложение, для чего уже есть первый SDK.

В инструменте для создания приложений под гарнитуру был обнаружен ранее незаявленный режим, он называется «гостевой». При его активации и настройки защиты, владелец Apple Vision Pro может без опасения за личные данные передавать шлем свои друзьям.

Защиту информации в шлеме смешанной реальности будет обеспечивать Optic ID, который считывает радужку оболочки глаз.