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В Финляндии изобрели выявляющий COVID-19 из выдыхаемого воздуха за 45 секунд тестер

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Финская компания получила сертификат на новый тестер, который позволит выявить коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе коронавирус менее чем за минуту.

Разработала тестер компания с названием Deep Sensing Algorithms. Она уже получила общеевропейский медицинский сертификат на разработку, и как говорится в сообщении Deep Sensing Algorithms, тестер уже доступен для доставки.

Он представляет собой простой в использовании прибор. Для определения наличия частиц COVID-19, человеку достаточно один раз выдохнуть и уже через 45 секунд прибор покажет результат.

Следующий анализ прибор сможет сделать через две минуты после показанного результата.

Стоит отметить, что к тестеру от финской компании проявили интерес как в самой Финляндии, так и за границей. Особый интерес к нему появились аэропорты мира.

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