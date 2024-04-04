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ФАС проверяет Apple из-за ограничений бесконтактной оплаты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за ограничений, которые компания устанавливает на доступ российских платежных систем к бесконтактной оплате в операционной системе iOS.

Пользователи устройств Apple в России не могут полностью использовать функционал для банковских услуг и оплаты, так как большинство отечественных финансовых организаций не имеют доступа к App Store и не могут предлагать свои мобильные приложения.

Кроме того, технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, что делает невозможным использование российских банковских карт с помощью систем Mir Pay, SberPay и Tinkoff Pay. ФАС считает, что такие действия Apple создают неравные условия для конкурентов и привилегируют только свои собственные приложения.

Источник: Известия. 

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