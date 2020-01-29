В Facebook следят за пользователями даже вне соцсети

В компании Facebook рассказали, какие данные они собирают о пользователях.

При этом в Facebook рассказали о сборе данных своих пользователей в тот момент, когда они не находятся в сети. То есть информация собирается даже если пользователь не заходил в аккаунт.

На сайте появилась страница «Действия вне Facebook». Там предлагают очищать историю действия аккаунта вне Facebook.

Благодаря этому стало известно, что вне соцсети компания собирает информацию о посещаемых пользователем сайтах, приложения, сервисах, и даже личных данных.

Объясняют сбор информации желанием персонализировать предлагаемый контент, в том числе и подбирать наиболее актуальную рекламу.

В открытом доступе обнаружили данные 267 млн пользователей Facebook.