В Евросоюзе окончательно одобрили единый зарядный разъём для смартфонов

Совет Европы окончательно утвердил единую зарядку для цифровой мобильной техники.

Теперь все гаджеты, продаваемые в ЕС должны быть оснащены разъёмом USB-C.

Новая директива вступает в силу с 2024 года, а это значит, что Apple с этого года должна внедрить в свои смартфоны порт USB-C, иначе ее аппараты не будут допущены до рынка ЕС.

Как сказал министр промышленности Йозеф Сикела:

«У каждого из нас дома есть как минимум три зарядных устройства для мобильных телефонов. Кроме того, эти зарядные устройства составляют 11 000 тонн электронных отходов каждый год».