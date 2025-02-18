В Европе запущен аналог App Store: в нем можно загружать старые версии приложений

После завершения бета-тестирования Aptoide стал доступен всем пользователям в Европейском Союзе в качестве альтернативы App Store для iOS.

Теперь владельцы устройств Apple могут воспользоваться функцией «Версии приложений», которая ранее была недоступна для пользователей Android и iOS.

С момента своего запуска 15 лет назад Aptoide наконец предлагает свои услуги в ЕС. С 6 июня 2024 года доступ к iOS app Store был ограничен для определённой группы тестировщиков, но теперь все желающие могут попробовать эту платформу.

Генеральный директор Aptoide, Пауло Трезентос, отметил, что этот запуск является важной вехой для распространения игр на iOS и подчеркивает стремление компании к открытой экосистеме приложений.

Пользователи Apple теперь могут получить новые возможности, хотя дальнейшая работа по расширению доступа к iOS в мире еще предстоит.

Особенность Aptoide — функция «Версии приложений», которая позволяет пользователям iOS загружать старые версии приложений, как это делают пользователи Android.

Эта функция отсутствует в Google Play Store и Apple App Store, что может быть полезно в случаях, когда обновления вызывают проблемы.

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