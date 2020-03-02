В Европе стартовали продажи смартфона Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite в Европе стал доступен для заказа. Этот смартфон предлагают заказать за 299 евро, и первым покупателям новинки еще вручат подарок – наушники Freebuds 3.

Стоит отметить, что такие наушники в отдельности стоят 179 евро.

Huawei P40 Lite стал первым аппаратом новой линейки. Huawei P40 и Huawei P40 Pro, которые будут представлены 26 марта, и скорее всего они поступят в продажу в апреле.

Напомним, Huawei P40 Lite оснастили процессором Kirin 810, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Батарея в смартфоне на 4200 мАч. Экран в устройстве 6,4-дюймовый.

В Huawei P40 Lite на тыльной стороне расположена четверная камера с основным датчиком на 48 Мп. Пока Huawei P40 Lite предлагается только в Испании.

Стоит отметить, что Huawei P40 Lite в продажу поступил без сервисов Google, а вместо них предлагают альтернативные приложения включая магазин приложений – AppGallery.