С 6 марта в Европейском союзе вступил в силу «Закон о цифровых рынках», представляющий собой самые масштабные в мире правила регулирования деятельности шести ведущих технологических гигантов.

Этот закон направлен на защиту конкуренции и вызвал большой интерес в мировом сообществе. Многие эксперты полагают, что другие страны также начнут внедрять подобные правила.

В соответствии с новым законом, компании с капитализацией от €75 млрд или с годовым оборотом в ЕС от €7,5 млрд считаются «контролерами / привратниками» цифрового рынка.

К таким компаниям относятся Alphabet, Amazon, Apple, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Microsoft и ByteDance. Они обязаны соблюдать новые правила, которые включают штрафы за нарушения и различные ограничения.

«Закон о цифровых рынках» был предложен Еврокомиссией в 2020 году и после долгого согласования был одобрен Советом Европы, Европарламентом и странами-членами ЕС.

С 6 марта он действует в полную силу. Вместе с «Законом о цифровых рынках» также вступил в силу «Закон о рынке цифровых услуг», который устанавливает новые правила ответственности крупных цифровых платформ за контент и защищает права пользователей.

Новые правила требуют от компаний предоставлять пользователям возможность отписываться от ключевых сервисов, скачивать приложения из сторонних источников, использовать сторонние платежные системы и обеспечивать совместимость разных сервисов обмена сообщениями. Кроме того, компании больше не смогут требовать установку важного программного обеспечения при установке операционной системы.

«Закон о цифровых рынках» и «Закон о рынке цифровых услуг» представляют собой значимый шаг Европейского союза в регулировании деятельности хайтек-гигантов и защите интересов потребителей.

Согласно новым правилам, технологическим гигантам запрещено делать преференции своим товарам и услугам, использовать данные пользователей, собранные одним сервисом, для других сервисов, устанавливать несправедливые условия для бизнес-пользователей и предустанавливать некоторые приложения. За нарушение этих правил предусмотрены огромные штрафы до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% за повторное.

Цель нового закона заключается в том, чтобы технологические гиганты пересмотрели свои практики и создали равные условия для мелких компаний.

Еврокомиссия выбрала 22 ключевых сервиса, предоставляемых гигантами, которые оказывают большое влияние на рынок, включая видеосервисы YouTube и TikTok, поисковик Google Search, операционные системы Windows, Android и iOS, браузеры Safari и Chrome, а также маркетплейс Amazon и социальные сети Facebook и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Однако некоторые критики сомневаются в эффективности нового закона. Они указывают на возможность обхода правил и отмечают, что Еврокомиссия регулирует технологии вчерашнего дня, не учитывая новые вызовы, такие как развитие искусственного интеллекта.

Однако эксперты считают, что введение этих правил является значимым шагом в регулировании деятельности хайтек-гигантов и защите интересов потребителей.

Источник: Коммерсантъ.