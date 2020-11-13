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В этом году в Китае было установлено 700 тыс. базовых станций 5G

13.11.2020 08:45

В этом году технология 5G становится мейнстримом, но в то же время лишь несколько стран предлагают пользователям коммерческие услуги 5G. Одной из стран-лидеров по предложению 5G является Китай, который продолжает развитие инфраструктуры, чтобы стать лидером в области технологий беспроводной связи следующего поколения.

Теперь Китай заявляет, что в этом году он построил в стране около 700 000 базовых станций 5G, что превышает первоначальный план компании по установке 500 000 базовых станций 5G в стране.

Лю Лихун, заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая, сказал, что это число более чем вдвое превышает количество базовых станций 5G, установленных в этом году в остальном мире. Однако он не привел источник этой информации.

В прошлом месяце MIIT сообщила, что в Китае работает более 690 000 базовых станций 5G и подключено более 160 миллионов устройств. Лю Лихонг сообщил, что к 5G подключено более 180 миллионов устройств.

Для полного покрытия 5G по всей стране Китаю потребуется установить 10 миллионов базовых станций 5G, что потребует инвестиций в размере около 2 триллионов юаней (280 миллиардов долларов).

Как уже было сказано, Китай хочет быть лидером в области передовых технологий, таких как 5G, Интернет вещей ( IoT ), искусственный интеллект ( AI ) и другие. Эти технологии считаются ключевым фактором современной экономики, и Китай конкурирует с другими странами, такими как США, за доминирование на рынке.

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