В этом году Samsung Electronics получила около 7000 новых патентов

Samsung — технологический гигант, который уже несколько десятилетий доминирует на мировых рынках. С таким сильным присутствием компания, очевидно, имеет тысячи патентов на свое имя, и их список продолжает расти.

В прошлом году южнокорейская компания была вторым по величине соискателем патента на умный дом. 5G рассматривается как новое слово в технологиях, и Samsung владеет сотнями патентов на эту новую коммуникационную технологию.

Теперь, согласно отчету от Business Korea, Samsung обеспечен около 7000 патентов в этом году, и есть еще несколько месяцев до конца года, то есть количество патентов в течение года может вырасти в ближайшие месяцы.

В отчете также говорится, что Samsung владеет подавляющим большинством патентов в США и использует около 80 633 патента на различные технологии. Следующим крупным регионом для бренда является Южная Корея с 44 271 патентом, за которой следует Европа с 39 288 патентами. В Китае и Японии Samsung владеет 18 879 и 9 584 патентами соответственно. В других регионах компания имеет около 13 161 патента.

В целом южнокорейский гигант имеет более 200 000 патентов по всему миру, которые охватывают самые разные технологии — от полупроводников и средств связи до смартфонов и интеллектуальных телевизоров. Samsung также является ведущим в мире спонсором исследований и разработок, что приводит к получению новых патентов по мере того, как компания продолжает разрабатывать новые технологии.

Источник — Astera.