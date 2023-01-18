В Ессентуках выпущена первая партия 24-дюймовых российских мониторов BESHTAU M24FHD

Производство мониторов налажено в Есентуках на собственной площадке компании «Бештау Электроникс».

Российская компания освоила производство мониторов, правда пока производится только 24-дюймовая панель, но в будущем планируется начать выпускать 27-дюймовый монитор.

Первая партия мониторов BESHTAU M24FHD состоит из 10 тыс. ед, причем она уже распределена по бюджетным организациям, а еще мониторы получило Министерство здравоохранения Воронежской области.

В BESHTAU M24FHD устанавливают IPS-матрицу с разрешением 1920×1080 пикселей и контрастностью 1000:1, максимальная яркость экрана составляет 250 кд/м2, частота обновления 75 Гц.

Для подключения к компьютеру доступны разъёмы VGA, HDMI и DisplayPort.