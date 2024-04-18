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В ЕС состоялся запуск стороннего магазина приложений AltStore PAL для iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Apple, наконец, согласилась разрешить установку сторонних приложений на iPhone. Первым из таких приложений стал AltStore PAL, который уже доступен жителям нескольких европейских стран. Однако на данный момент у альтернативного магазина еще мало предложений.

AltStore существует с 2019 года, но ранее Apple не официально признавала его.

Установка AltStore потребует некоторых дополнительных действий, так как iOS несколько раз будет запрашивать подтверждение пользователя о желании установить приложение из стороннего источника. В настоящее время в AltStore доступны только два приложения: эмулятор ретро-консолей Delta и менеджер буфера обмена Clip.

Для получения доступа к альтернативному каталогу приложений требуется платить ежегодную плату в размере 1,5 евро. AltStore PAL планирует монетизировать свою платформу, интегрируя свою торговую площадку в платформу Patreon. Это позволит поддерживать разработчиков, которые хотят распространять свое программное обеспечение по модели подписки.

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