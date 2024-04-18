В ЕС состоялся запуск стороннего магазина приложений AltStore PAL для iPhone

Apple, наконец, согласилась разрешить установку сторонних приложений на iPhone. Первым из таких приложений стал AltStore PAL, который уже доступен жителям нескольких европейских стран. Однако на данный момент у альтернативного магазина еще мало предложений.

AltStore существует с 2019 года, но ранее Apple не официально признавала его.

Установка AltStore потребует некоторых дополнительных действий, так как iOS несколько раз будет запрашивать подтверждение пользователя о желании установить приложение из стороннего источника. В настоящее время в AltStore доступны только два приложения: эмулятор ретро-консолей Delta и менеджер буфера обмена Clip.

Для получения доступа к альтернативному каталогу приложений требуется платить ежегодную плату в размере 1,5 евро. AltStore PAL планирует монетизировать свою платформу, интегрируя свою торговую площадку в платформу Patreon. Это позволит поддерживать разработчиков, которые хотят распространять свое программное обеспечение по модели подписки.