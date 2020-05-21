Epic Games Store бесплатно раздает Civilization VI

Онлайн-магазин организовал новую бесплатную раздачу игры.

В этот раз геймерам абсолютно бесплатно предлагают легендарную стратегию Civilization VI.

Шестая часть игры доступна бесплатно до 28 мая, в то время как в Steam она имеет ценник почти две тысячи рублей.

В стратегии Civilization VI игрокам предлагается немало различных способом взаимодействия с миром.

Так, например, в игре предлагается строить цивилизацию, вести войны или дипломатические переговоры, а также развивать культуру.