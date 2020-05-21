Epic Games Store бесплатно раздает Civilization VI

Epic Games Store бесплатно раздает Civilization VI21.05.2020 19:29
Онлайн-магазин организовал новую бесплатную раздачу игры.
В этот раз геймерам абсолютно бесплатно предлагают легендарную стратегию Civilization VI.
Шестая часть игры доступна бесплатно до 28 мая, в то время как в Steam она имеет ценник почти две тысячи рублей.
В стратегии Civilization VI игрокам предлагается немало различных способом взаимодействия с миром.
Так, например, в игре предлагается строить цивилизацию, вести войны или дипломатические переговоры, а также развивать культуру.
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