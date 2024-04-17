В email рассылке стали использовать искусственный интеллект

Недавние исследования подтверждают, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинге через электронную почту привело к значительным изменениям.

Австралийский блогер Эвелин отмечает, что ИИ дал новый уровень персонализации этой стратегии, который ранее был недоступен. Хотя спам-рассылка давно используется в маркетинге с успехом, ИИ теперь позволяет персонализировать электронные письма на уровне, неизведанном ранее.

С помощью анализа данных о клиентах ИИ оптимизирует время отправки писем, выбор тематических строк и контента. Интересно, что такая персонализация приводит к увеличению открытия писем на 29% и кликов по ним на 41%. Благодаря использованию предиктивной обработки естественного языка (NLP), ИИ может создавать сообщения, которые звучат более естественно и не имеют роботизированного характера.

Кроме того, ИИ помогает сегментировать списки адресатов электронной почты и анализировать настроения клиентов, чтобы гарантировать доставку писем той аудитории, которая наиболее заинтересована в содержимом.

Эвелин делает вывод, что будущее email-маркетинга связано с огромным потенциалом ИИ. Однако она предупреждает, что необходимо быть осторожными, так как ИИ может быть использован не только маркетологами, но и злоумышленниками.

Источник: ferra