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В электромобили Honda начнут встраивать игровую консоль PlayStation 5 для игр во время поездок

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Автомобили уже давно оснащаются большими экранами, и с каждым годом в транспортном средстве растет мощность вычислительной системы мультимедийной системы.
В Honda намерены в дальнейшем устанавливать игровые приставки от компании Sony. В этом году две японские компании подписали соглашение и создали совместную фирму Sony Honda Mobility.

Основная задача молодой компании — разработка и продажа электрических авто.

В этой коллаборации Honda будет заниматься разработкой и производством непосредственно самих автомобилей, а Sony наполняемостью их мультимедийной составляющей и самыми современными цифровыми технологиями.

По новым данным, в электрокары Honda компания Sony начнет устанавливать PlayStation 5, но когда появятся такие авто не сообщается.

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