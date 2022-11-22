В электромобили Honda начнут встраивать игровую консоль PlayStation 5 для игр во время поездок

Автомобили уже давно оснащаются большими экранами, и с каждым годом в транспортном средстве растет мощность вычислительной системы мультимедийной системы.
В Honda намерены в дальнейшем устанавливать игровые приставки от компании Sony. В этом году две японские компании подписали соглашение и создали совместную фирму Sony Honda Mobility.
Основная задача молодой компании — разработка и продажа электрических авто.
В этой коллаборации Honda будет заниматься разработкой и производством непосредственно самих автомобилей, а Sony наполняемостью их мультимедийной составляющей и самыми современными цифровыми технологиями.
По новым данным, в электрокары Honda компания Sony начнет устанавливать PlayStation 5, но когда появятся такие авто не сообщается.