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В EGS началась раздача ролевой игры LISA и шутера Industria

Автор На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В Epic Games Store уже стартовала новая бесплатная раздача игр.

На этот раз до 18:00 по московскому времени 2 мая пользователи могут получить две захватывающие игры: шутер Industria и пиксельную ролевую игру LISA. И самое лучшее, что обе эти игры доступны для игроков из России.

Шутер Industria перенесет вас в параллельную реальность Восточного Берлина. Игрокам предстоит раскрыть тайны прошлого, и многие из тех, кто уже попробовал эту игру на платформе Steam, оставили положительные отзывы.

LISA — это пиксельная ролевая игра, которая показывает «несчастные приключения сломленного человека». Это увлекательное пиксельное приключение также получило очень положительные отзывы от пользователей на платформе Steam.

Кроме того, с вечера 2 мая, как и было обещано инсайдером, игроки на Epic Games Store смогут получить экшен Orcs Must Die! 3.

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