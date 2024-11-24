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В DxOMark оценили камеру базового iPhone 16

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Специалисты лаборатории DxOMark провели тестирование камеры базового iPhone 16 и оценили его возможности. В результате устройства не вошло в первую десятку камерофонов, но получило высокую оценку, выделившись в одной из ключевых дисциплин.

В DxOMark оценили камеру базового iPhone 16

iPhone 16 оснащён двойной тыльной камерой, включающей 48-мегапиксельный основной сенсор и 12-Мп сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов. В ходе испытаний были выявлены как сильные стороны, так и недостатки камеры.

К сильным сторонам специалисты отнесли хорошую яркость и контрастность изображений в режиме HDR, приятную цветопередачу, высокий уровень детализации при ярком освещении, быструю автофокусировку и эффективную стабилизацию видео.

Среди недостатков отметили ограниченный динамический диапазон, блики на фотографиях и видео, а также шум в теневых участках при слабом освещении.

Максимальную оценку iPhone 16 получил за цветопередачу при записи видео. В общем рейтинге камерофонов он занял двадцатое место, а в своей ценовой категории оказался третьим, уступив лишь моделям Google Pixel 9 и Pixel 8.

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