В дополнениях Assassin’s Creed Valhalla игроки отправятся в Париж и Ирландию

Контент Assassin’s Creed Valhalla после запуска позволит игрокам «раскрыть чудовищную правду, скрывающуюся за легендой о Беовульфе», и отправить их в Ирландию и Париж, сообщила Ubisoft во вторник. Платный сезонный абонемент Valhalla будет включать два основных дополнения, но все игроки получат бесплатный сезонный контент и «бесконфликтный» Discovery Tour, который состоится в 2021 году.

Поклонники, купившие золотую, максимальную или коллекционную версию игры или выбравшие сезонный абонемент за 39,99 долларов, получат квест «Легенда о Беовульфе», когда игра выйдет в ноябре, а также два дополнительных расширения в 2021 году. Весной Wrath of the Druids перенесет игроков в Ирландию, где они должны «разгадать тайны древнего и загадочного культа друидов» через «призрачные леса и ослепительные пейзажи». Затем, летом, во время Осады Парижа они столкнутся с «ключевыми историческими фигурами истерзанной войной Франкии», пока они «проникают в укрепленный город Париж и реку Сена».

Каждый, кто купит игру, также получит доступ к большому количеству бесплатного контента. Это включает в себя режим Discovery Tour, внутриигровую образовательную экскурсию в том же стиле, что и Assassin’s Creed Origins , а также следующее через Ubisoft:

— Новая область поселения, позволяющая игрокам продолжать расти и развивать свое поселение.

— Традиционный фестиваль викингов: Йольский фестиваль, где игроки могут испытать себя в своем поселении.

— Новый игровой режим: Речные Рейды. Основанный на основной механике рейдов Валгаллы, этот режим обеспечит динамичный, сложный и легко воспроизводимый рейд.

— Добавление рангов для Jomsviking: в Assassin’s Creed Valhalla игроки могут не только создать своего лейтенанта, который станет частью своей рейдерской команды, но также нанять некоторых из своих друзей и сообщества. В первом сезоне игроки увидят обновление функции Jomsviking, которое позволит их Jomsviking зарабатывать опыт и повышаться в ранге — чем выше будет звание лейтенанта, тем больше серебра будут зарабатывать игроки, нанятые другими игроками.

Наконец, как и в каждом сезоне, в первом сезоне появятся новые навыки и способности игроков, оружие и снаряжение, а также косметические предметы для поселения, драккара, лошади и ворона.