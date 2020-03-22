В DOOM Eternal можно пройти DOOM и DOOM 2

В DOOM Eternal можно будет поиграть в DOOM и DOOM 2, причем это можно будет сделать в самой игре, но предварительно потребуется отыскать 14 дискет для оригинальной версии, которые расположены на разных уровнях, а для DOOM 2 игроку потребуется разгадать код.

В сети уже есть видео с поиском дискет и разгадки пароля. Все секреты для запуска DOOM и DOOM 2 обнаружил блогер Cultured Ventures.

Чтобы запустить первые две части DOOM, нужно воспользоваться компьютером расположенным в Крепости Рока.

DOOM Eternal для платформ PC, Xbox One, PlayStation 4 стал доступен 20 марта, а в этот же день игра вышла в Google Stadia.