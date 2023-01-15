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В декстопных Zoom Rooms разработчики закрыли уязвимости локального повышения привилегий

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Серьезные уязвимости были обнаружены в корпоративной программе Zoom Rooms и как заявили разработчики Zoom, им удалось все устранить.
Как написал портал SecurityLab, специалисты Zoom обнаружили и устранили три опасные уязвимости для систем Windows и MacOS.

Первая уязвимость позволяла используя брешь в установщике Zoom Rooms получить доступ к операционной системе с привилегиями уровня SYSTEM.

Вторая уязвимость уже присутствовала непосредственно в Zoom Rooms для Windows, причем она также позволяла получить полный доступ к корпоративному компьютеру.

Третья уязвимость была у Zoom Rooms для ОС MacOS, которая предоставляла хакерам такие же возможности как в случае с Windows.

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