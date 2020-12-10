В Cyberpunk 2077 постоянно возникают сбои на PS5 во время длительных сессий

Игроки начали сталкиваться с реальной проблемой: игра постоянно вылетает, насколько мы можем судить, во время более длительных сессий.

Чтобы было ясно, мы играем на PS5 благодаря обратной совместимости. Как мы отмечали в нашей статье о производительности Cyberpunk 2077 для PS5, PS4 Pro и PS4 , игра хорошо работает на консоли Sony текущего поколения, предлагая в основном плавную 60 кадров в секунду. Иногда это немного глючит, но пока ничто не мешает нам полностью погрузиться в Ночной город.

Но нам с грустью констатировать, что эти аварии действительно начинают изнашиваться. По нашим оценкам, на каждые 1 час 30 минут непрерывной игры происходит сбой. Заметьте, программный сбой — такой, когда в игре возникает ошибка и приложение принудительно закрывается. По нашим подсчетам, на данный момент у нас было девять аварий.

Исходя из нашего опыта, эти сбои, как правило, происходят всякий раз, когда игра загружает новую область или новые ресурсы в целом. Например, он вылетал при входе в другой район Ночного города и когда ключевой сюжетный сценарий переходил в новую сцену.

К счастью, в игре много автосохранения, поэтому мы не потеряли большого прогресса. Но даже в этом случае это далеко не идеал. Мы посмотрели в Интернете, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь еще эта проблема, и мы нашли несколько сообщений на форуме то здесь, то там, которые предполагают ту же проблему. Но, конечно, Cyberpunk 2077 был запущен только сегодня (на момент написания), поэтому мы не ожидаем, что это будет иметь большое значение — если это действительно широко распространенная проблема.

В любом случае мы подумали, что будет лучше поднять этот вопрос. Мы также сообщили CD Projekt Red. Насколько нам известно, это может быть известная проблема, которая будет исправлена ​​в следующем патче. Будем надеяться!

Осмелимся ли мы спросить, был ли у вас сбой Cyberpunk 2077 на PS5? Молитесь, чтобы наши данные сохранения не были повреждены в разделе комментариев ниже.