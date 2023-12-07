В Counterpoint Research определили самые популярные смартфоны и самые успешные компании

Аналитическое агентство Counterpoint Research опубликовало рейтинг самых продаваемых смартфонов на мировом рынке в третьем квартале 2023 года. В этом рейтинге преобладают модели iPhone и Samsung.

Согласно отчету, лидером по количеству проданных устройств стал iPhone 14, который был выпущен более года назад. Он занимал второе место в четвертом квартале прошлого года, но с начала 2023 года стабильно возглавляет рейтинг.

iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro занимают второе и третье места соответственно на протяжении всего года. В четвертом квартале прошлого года iPhone 14 Pro Max был лидером по продажам в мире, но потом уступил первое место стандартной модели.

Самые популярные Android-смартфоны в рейтинге Counterpoint Research включают Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A54, Galaxy 04e, Redmi 12C и Galaxy A34.