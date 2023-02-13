В честь дня рождения клуба «Деньги» Андрей Любунь проведет инвест-тур в ОАЭ

Вместе с резидентами клуба «Деньги» и топовыми экспертами основатель клуба Андрей Любунь организует инвест-тур по высокодоходным объектам недвижимости в Дубае и Абу-Даби. Мероприятие состоится с 23 по 27 февраля 2023 года.

Андрей Любунь, опытный инвестор со стажем более 10 лет, совладелец компании по девелопменту ASA Capital, приглашает принять участие в туре не только опытных инвесторов, но и новичков, чтобы на практике посмотреть, как действует рынок недвижимости. Отправиться в Объединенные Арабские Эмираты могут также те, кто хочет найти новые полезные знакомства и наполниться новыми впечатлениями.

В рамках пятидневной программы тура предусмотрены возможности не только рассмотреть высокодоходные объекты недвижимости для инвестиций, получить необходимую информацию о вложениях и получении прибыли, но и стать участниками увлекательного квеста среди лучших доходных объектов и достопримечательностей города, получить знания об инвестициях от топовых экспертов. Для участников инвест-тура будут организованы прогулка на яхтах и роскошная вечеринка в честь дня рождения клуба «Деньги», где можно будет отдохнуть в окружении единомышленников и получить незабываемые эмоции.

Топовые эксперты в сфере инвестиций и недвижимости выступят в ходе инвест-тура 25 февраля в Дубае в роскошном отеле One&Only Mirage. Личным опытом и примерами инвестиционных стратегий на зарубежном рынке поделятся Ольга Гоголадзе, Георгий Качмазов, Александр Шарапов и другие.