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Caviar подготовил эксклюзивный iPhone 15 Pro в стиле Дня Победы

Автор На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

На сайте Caviar был представлен особый патриотический комплект для победителей, включающий в себя iPhone 15 Pro, посвященный 79-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Комплект также включает футляр с встроенным мини-телевизором, который проигрывает видео о «Дне Победы».

Caviar подготовил эксклюзивный iPhone 15 Pro в стиле Дня Победы

Caviar — российская роскошная марка, специализирующаяся на создании роскошных версий устройств Apple, используя редкие материалы и передовые технологии. В честь 9 мая, компания выпустила праздничный комплект, включающий iPhone 15 Pro «Победа» в особом футляре с встроенным дисплеем.

iPhone «Победа» украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты и имеет барельеф пятиконечной звезды из авиационного титана. Дизайн также включает панно из кожи в красном цвете, символизирующей силу и энергию в русской культуре.

Caviar подготовил эксклюзивный iPhone 15 Pro в стиле Дня Победы

Сергей Владимирович Китов, генеральный директор Caviar, отметил, что компания отдает дань уважения великому празднику, Дню Победы, а также героям Великой Отечественной войны и всем, кто принимает участие в сегодняшних победах.

Каждый, кто приобретает этот комплект, получает телефон в особом футляре со встроенным дисплеем. При открытии футляра, будет воспроизводиться патриотическое видео о победе, а также звучать песня «День Победы».

Caviar ранее выпускала подобные модели в рамках коллекции «Россия», и компания отмечает рост спроса на телефоны с такой тематикой. Недавно был выпущен iPhone «Президент», посвященный победе президента на выборах.

Цена комплекта начинается от 519 000 рублей за iPhone 15 Pro «Победа» (128 ГБ).

Caviar подготовил эксклюзивный iPhone 15 Pro в стиле Дня Победы

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