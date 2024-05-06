Caviar подготовил эксклюзивный iPhone 15 Pro в стиле Дня Победы

На сайте Caviar был представлен особый патриотический комплект для победителей, включающий в себя iPhone 15 Pro, посвященный 79-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Комплект также включает футляр с встроенным мини-телевизором, который проигрывает видео о «Дне Победы».

Caviar — российская роскошная марка, специализирующаяся на создании роскошных версий устройств Apple, используя редкие материалы и передовые технологии. В честь 9 мая, компания выпустила праздничный комплект, включающий iPhone 15 Pro «Победа» в особом футляре с встроенным дисплеем.

iPhone «Победа» украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты и имеет барельеф пятиконечной звезды из авиационного титана. Дизайн также включает панно из кожи в красном цвете, символизирующей силу и энергию в русской культуре.

Сергей Владимирович Китов, генеральный директор Caviar, отметил, что компания отдает дань уважения великому празднику, Дню Победы, а также героям Великой Отечественной войны и всем, кто принимает участие в сегодняшних победах.

Каждый, кто приобретает этот комплект, получает телефон в особом футляре со встроенным дисплеем. При открытии футляра, будет воспроизводиться патриотическое видео о победе, а также звучать песня «День Победы».

Caviar ранее выпускала подобные модели в рамках коллекции «Россия», и компания отмечает рост спроса на телефоны с такой тематикой. Недавно был выпущен iPhone «Президент», посвященный победе президента на выборах.

Цена комплекта начинается от 519 000 рублей за iPhone 15 Pro «Победа» (128 ГБ).