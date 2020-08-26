В Cети появилось видео рабочего прототипа iPhone 12 Pro Max

В ролике показан опытный образец iPhone 12 Pro Max в действии.

Слухов об iPhone 12 достаточно, но большинство из них основаны на предположениях, а не на каких-либо конкретных доказательствах. Однако последняя утечка из Front Page Tech дает нам возможность впервые взглянуть на настоящее устройство.

Джон Проссер — инсайдер с хорошей репутацией в области раскрытия точной информации — опубликовал на YouTube видео, демонстрирующее iPhone 12 в действии. Проссер объяснил, что рассматриваемое устройство является PVT-версией iPhone 12 Pro Max. PVT расшифровывается как Product Validation Testing, является последним шагом в процессе перед запуском телефона в массовое производство. Таким образом, телефон на видео не является окончательной производственной единицей — но он очень близок.

При этом в видео утверждается, что iPhone 12 Pro Max просматривает настройки iOS и раскрывает особенности телефона. Эти функции включают в себя опцию частоты обновления экрана 120 Гц для дисплея и датчик LiDAR (обнаружение света и дальность) для камеры. На видео показан ранее уже просочившийся экран настроек с возможностью включения «включить высокую частоту обновления» и «адаптивную частоту обновления», которые могут «изменять частоту обновления с 120 Гц на 60 Гц в соответствии с отображаемым на экране контентом».

Это должно быть приятной новостью для поклонников iPhone, потому что была некоторая неуверенность в том, обеспечит ли Apple высокую частоту обновления iPhone. Проссер даже сказал, что некоторые из устройств PVT не имеют этой опции, поэтому похоже, что Apple собирается добавить эту функцию в серийные модели. Также была возможность включить датчик LiDAR, который помогает в автофокусе и обнаружении объекта в ночном режиме, согласно описанию в меню настроек. Технология определения глубины также может использоваться для приложений AR.

Если углубиться в настройки, можно увидеть режим видео с возможностью захвата как 4K со скоростью 120 кадров в секунду, так и 4K со скоростью 240 кадров в секунду (для Slow Mo). Face ID также можно обновить, чтобы он стал быстрее и надежнее. Клип был снят в темной комнате, а телефон был в PVT-футляре, поэтому было сложно увидеть большую часть дизайна iPhone 12 Pro Max. Однако судя по вырезу на дисплее, он по-прежнему такой же большой, как и на iPhone 11.