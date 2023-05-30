Главная » Новости

В CD Projekt RED сообщили, что не ведут переговоров по слиянию с Sony

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Представитель CD Projekt RED прокомментировала сообщение о ведении переговоров о слиянии с компанией Sony.

По словам PR-менеджер польской компании Олы Сондей, информация не достоверна.

В CD Projekt RED сообщили, что не ведут переговоров о слиянии с Sony и более того, в компании даже не рассматривают такую возможность.

Ранее о возможном слиянии сообщил известный инсайдер Liz в Discord. Liz. Пользователи стали активно обсуждать новость, а многие даже предположили, что подобное возможно, если учитывать, что недавно Microsoft купила студию Activision Blizzard.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.