В CD Projekt RED сообщили, что не ведут переговоров по слиянию с Sony

Представитель CD Projekt RED прокомментировала сообщение о ведении переговоров о слиянии с компанией Sony.

По словам PR-менеджер польской компании Олы Сондей, информация не достоверна.

В CD Projekt RED сообщили, что не ведут переговоров о слиянии с Sony и более того, в компании даже не рассматривают такую возможность.

Ранее о возможном слиянии сообщил известный инсайдер Liz в Discord. Liz. Пользователи стали активно обсуждать новость, а многие даже предположили, что подобное возможно, если учитывать, что недавно Microsoft купила студию Activision Blizzard.