В Call of Duty: Warzone все автомобили временно удалены из-за сбоя в игре

В Call of Duty: Warzone появился новый сбой, из-за которого Infinity Ward временно удалил всю технику из Warzone и Plunder.

Как сообщает VGC, этот сбой возникает, когда игроки садятся на любой транспорт в определенную точку карты Warzone. Это приведет к сбою игрового сервера, что приведет к удалению всех игроков из матча.

Infinity Ward подтвердила, что обновление списка воспроизведения было развернуто на всех платформах, чтобы «удалить всю технику из Warzone», но еще не назвало временные рамки, когда они вернутся.

Это еще одна ошибка, которая повлияла на чрезвычайно популярные Call of Duty: Modern Warfare и Warzone, но немного отличается от предыдущей, которая превращала оружие игроков в ужасающие черные кубы, из-за которых было очень трудно увидеть и сыграть правильный матч.

Эти проблемы, несомненно, будут исправлены в ближайшее время, и игроки снова смогут управлять транспортными средствами в Call of Duty: Warzone, игре, которая также станет частью Call of Duty: Black Ops Cold War этого года.