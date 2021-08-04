Ранее появилась новость о том, что грядущий iPhone 13 будет поставляться с улучшенной технологией быстрой зарядки. В отчетах указано, что серия будет поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Теперь, помимо предыдущей утечки, есть еще одна утечка, связанная с аккумулятором. На этот раз речь идет об увеличенном размере батареи и меньших размерах компонентов в будущих iPhone.

Согласно Digitimes, Apple установит батареи большего размера для будущих iPhone. Тем не менее, это произойдет только после того, как появится дополнительное место для размещения более крупной аккумуляторной батареи. Говорят, что Apple будет использовать компоненты меньшего размера, чтобы сэкономить место для этой большей батареи.

Сообщается, что Apple также увеличила использование IPD (интегрированных пассивных устройств) для периферийных устройств в будущих телефонах. Опять же, эти периферийные устройства будут меньше по размеру.

В связи с резким увеличением внедрения IPD партнеры по производству микросхем, такие как TSMC и Amkor, получат надежные возможности для бизнеса. Компоненты меньшего размера получат не только iPhone, даже iPad и MacBook.

Кроме того, Apple одобрила чипы TSMC 6-го поколения для массового производства. Эти чипы будут использоваться в будущих телефонах.

Более того, предыдущая утечка показала, что серия Apple iPhone 13 будет толще по размеру по сравнению с нынешней серией iPhone 12. Хотя утечка от Digitimes на самом деле не показала, будет ли серия iPhone 13 в этом году оснащена этими чипами. Но мы, по крайней мере, можем ожидать, что будущие iPhone будут иметь большую батарею и меньшие компоненты.

Источник — Astera.