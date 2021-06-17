Ранее на этой неделе компания официально представила серию Honor 50 на конференции по запуску продукта. Во время этого мероприятия генеральный директор бренда заявил, что компания также будет стремиться конкурировать с Apple в будущем и будет производить продукты, которые вскоре могут составить конкуренцию или даже превзойти производителя iPhone.

Генеральный директор китайского производителя смартфонов Чжао Мин сделал заявление во время запуска серии Honor 50 и считает, что в ближайшем будущем бренд обязательно увидит прорыв. Высокопоставленный чиновник добавил, что Apple в настоящее время находится на подъеме, особенно после того, как Huawei увидела резкий спад в отрасли из-за санкций США. Таким образом, по словам руководителя, бывшая дочерняя компания китайского технологического гиганта должна соответствовать или даже превосходить продукты Apple с точки зрения производительности и пользовательского опыта.

Чжао Мин считает, что конкуренция — это самая важная вещь на рынке смартфонов высокого класса, поскольку она поможет ему усовершенствовать предложения продуктов и технологии. Он также добавил, что, хотя многие флагманские устройства предлагают топовую версию Qualcomm Snapdragon 888 SoC, опыт, предлагаемый клиентам, сильно варьируется на рынке высокого класса. Другими словами, одни только хорошие спецификации не означают лучшего взаимодействия с пользователем.

Источник — Astera.