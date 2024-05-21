В Bloomberg сообщили о новых изменениях в iOS 18

Согласно информации, раскрытой обозревателем Марком Гурманом из Bloomberg, новая версия iOS будет включать ряд улучшений, сделанных с помощью искусственного интеллекта.

Основными нововведениями iOS 18 будут сводка уведомлений и возможность редактирования фотографий с использованием интеллектуального подхода.

Пользователи смогут насладиться функцией автоматического суммирования уведомлений, что значительно упростит их управление и улучшит опыт использования. Кроме того, система iPhone предоставит краткий обзор новостных статей и сможет дешифровать голосовые заметки.

Новая версия iOS также предложит улучшенные функции календаря и других приложений, что позволит пользователям более эффективно организовывать свою жизнь и повысить продуктивность. Благодаря поддержке искусственного интеллекта, редактирование фотографий на iPhone станет проще и качественнее.

Однако, Гурман также отметил, что Apple осознает необходимость догнать конкурентов в области искусственного интеллекта. Внутри компании признают, что они пока находятся в процессе гонки, и есть опасения, что пользователи могут не заинтересоваться новыми функциями.

Тем не менее Apple позиционирует свой подход к искусственному интеллекту как уникальный и отличающийся от предложений других компаний.

Интересно отметить, что Apple сотрудничает с OpenAI и внедрит функции чат-бота ChatGPT в iOS 18. Это является частью более широкой программы по внедрению возможностей искусственного интеллекта в продукты Apple. Такое партнерство может принести еще больше инноваций и функциональности для пользователей iPhone.